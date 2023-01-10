بعد خسارة فرنسا في مونديال قطر... حارس المرمى هوغو لوريس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

في حديث لصحيفة "ليكيب" الرياضية، أعلن حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس الاثنين اعتزاله اللعب دوليا.

وقال لوريس، 36 عاما، للصحيفة الفرنسية "ليس من السهل إعلان ذلك، لكن بعد 14 عاما دافعت فيها عن هذا القميص الذي ارتديته بكل فخر، اعتقد بأني وصلت الى النهاية".

وتابع "لقد فكرت بالاعتزال بعد نهاية كأس العالم، لكن راودني شعور منذ حوالي ستة اشهر وازداد خلال النهائيات ما أدى الى اتخاذي هذا القرار".

وبدأ لوريس الذي توج مع منتخب بلاده بطلا لمونديال 2018 في روسيا ثم بلغ النسخة الاخيرة في قطر الشهر الماضي قبل ان يخسر النهائي امام الارجنتين بركلات الترجيح، مسيرته الدولية عام 2008.

واستلم شارة قيادة المنتخب بعد نهائيات مونديال 2010 الذي شهد خروجه من الدور الاول، باشراف المدرب لوران بلان الذي حل بدلا من ريمون دوينيك.

ويملك لوريس الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع فرنسا وهو يلعب حاليا مع نادي توتنهام الانكليزي بعد ان دافع عن الوان ناديي نيس وليون.

اما ابرز المرشحين للحلول مكانه بين الخشبات الثلاث فهو حارس ميلان مايك مانيان الذي غاب عن المونديال بداعي الاصابة وهو ما المح اليه لوريس بقوله "ثمة حارس جاهز وانا في حاجة الى المزيد من الوقت لعائلتي واطفالي".