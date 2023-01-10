المهاجم الألماني توماس مولر يعلن استمراره مع المنتخب الالماني: "أنا متاح دائمًا"

أعلن توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ وألمانيا الاثنين، بعد خروج ألمانيا المخيب من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر 2022 أنه "سيكون دائمًا متاحًا" للمنتخب الوطني وأنه سيأخذ بعض الوقت للتفكير في مستقبله.

قال صانع الألعاب والمهاجم، البالغ من العمر 33 عاما، "ما دمت لاعب كرة قدم محترف، سأكون دائمًا متاحًا للمنتخب الوطني إذا احتاج إلي".

وفي حديثه الاثنين من معسكر بايرن ميونيخ الشتوي في قطر، قال مولر إنه كان "متأثرًا بعد المباراة" و"فكرت وناقشت فكرة الاعتزال مع المدرب هانزي فليك".

وأكد مولر، الّذي خاض 121 مباراة رسمية مع ألمانيا وتوج بكأس العالم 2014، أنه يتطلع إلى مساعدة الفريق في العودة إلى قمة كرة القدم الدولية "يجب علينا أن ننجح مرة أخرى وسنفعل ذلك".

وتابع "لا يتعلق الأمر بلاعبين معينين. المدرب لديه العديد من الخيارات وهناك العديد من اللاعبين الشباب. أنا هادئ لكنني مستعد تمامًا إذا احتاج المدرب إليّ".