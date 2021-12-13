رياضة دولية
13 كانون الأول 2021 - 14:55
13/12/2021 14:55:00
إعادة سحب قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا
إعادة سحب قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا
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LBCI News Lebanon
في سابقة لم يشهدها تاريخ دوري ابطال اوروبا، أعيد سحب قرعة دور الـ16 بعد خطأ اقترفه المسؤولون.
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