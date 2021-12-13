رياضة دولية
13 كانون الأول 2021 - 14:55
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إعادة سحب قرعة دور الـ١٦ في دوري أبطال أوروبا

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Lebanon News
في سابقة لم يشهدها تاريخ دوري ابطال اوروبا، أعيد سحب قرعة دور الـ16 بعد خطأ اقترفه المسؤولون.
 
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