رياضة دولية
06 نيسان 2022 - 14:03
06/04/2022 14:03:00
انطلاقة من دون خطأ للاندية الانكليزية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم
انطلاقة من دون خطأ للاندية الانكليزية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم
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LBCI News Lebanon
مساء الثلاثاء كان مساء مناسبا جداً لكرة القدم الانكليزية فيربع نهائي التشامبينزليغ وبشكل خاص لفريق ليفربول صاحب الالقاب الستة في دوري ابطال اوروبا.
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