رياضة دولية 06 نيسان 2022 - 14:03 06/04/2022 14:03:00 انطلاقة من دون خطأ للاندية الانكليزية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم

انطلاقة من دون خطأ للاندية الانكليزية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم

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LBCI News Lebanon

مساء الثلاثاء كان مساء مناسبا جداً لكرة القدم الانكليزية فيربع نهائي التشامبينزليغ وبشكل خاص لفريق ليفربول صاحب الالقاب الستة في دوري ابطال اوروبا. الإعلان

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