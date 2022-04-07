رياضة دولية
07 نيسان 2022 - 14:22
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بنزيما يعاقب تشيلسي وبايرن ميونخ يدخل المجهول

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Lebanon News
بنزيمة يعاقب تشلسي و بايرن ميونخ يقع في المجهول... يبدو ان هذه السنة تحمل مفاجآت كثيرة لمحبي كرة القدم.
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