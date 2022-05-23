رياضة دولية
23 أيار 2022 - 13:46
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يوم الأحد ...حافل لمحبي الرياضة

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Lebanon News
كان يوم الأحد حافلا لمحبي الرياضة بكل أنواعها من كرة القدم لكرة السلة مرورًا برياضة المحركات.
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