الفوز يُفلت من انكلترا والمانيا في ويمبلي

انتهت مباراة انكلترا وألمانيا في ملعب ويمبلي بتعادل إيجابي 3-3.

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بذلك، تكون انكلترا قد تراجعت إلى المستوى "B" من دوري أمم اوروبا، حيث فشلت في تحقيق الفوز في ست مباريات متتالية لأول مرة منذ 29 عاما.وفي تفاصيل المباراة الأخيرة لإنكلترا والمانيا ضمن الجولة السادسة من دوري أمم اوروبا قبل الذهاب إلى كأس العالم 2022 في قطر، افتتحت ألمانيا التسجيل عبر غوندوغان في الدقيقة 52 من المبارة من خلال ركلة جزاء، وسجل هافرتز هدفًا آخر لألمانيا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 67.الا ان انكلترا قلبت الأمور لصالحها في 11دقيقة، حيث سجلت هدفين عبر لوك شو والبديل ماونت، بالاضافة الى هدف ثالث سجله قائدها هاري كاين من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 83، لتصبح النتيجة 2-3 لصالح انكلترا.لتعود ألمانيا وتفسد فرحة المشجعين الانكليز عبر هدف التعادل الذي سجله هافرتز في الدقيقة 87، لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل 3-3.