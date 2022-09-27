حاملة الرقم القياسي العالمي تغيب عن ماراثون لندن... ما السبب؟

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قررت الكينية بريجيد كوسغي، حاملة الرقم القياسي العالمي، عدم المخاطرة والاعتكاف عن المشاركة في ماراثون لندن المقرر في الثاني من تشرين الأول والذي أحرزت لقبه مرتين، وذلك بسبب إصابة عضلية.وقالت ابنة الـ28 عاماً الإثنين "كنت أعاني خلال الشهرين الماضيين مشكلة في أوتار مأبض ساقي اليمنى. كانت هناك تقلبات في تماريني التي لم تجر بالطريقة التي كنت أتمنى أن أستعد بها لأكون في قمة أدائي في ماراثون لندن".وتابعت الكينية الفائزة بلقب ماراثون لندن عامي 2020 و2021 فيما حلت رابعة العام الماضي "ارتأيت أنه من الأفضل الانسحاب من نسخة هذا العام كي أتعافى وأدخل عام 2023 أقوى من أي وقت مضى".وبغياب كوسغي، ستكون حاملة اللقب الكينية الأخرى سيساي ليما أبرز المشاركات الى جانب مواطنتها جوديث كورير، الفائزة بماراثون باريس في نيسان بعد نيلها الفضية أيضاً في بطولة العالم.عند الرجال، سيكون حامل اللقب الإثيوبي سيساي ليما ومواطنه كينينيسا بيكيلي، ثاني أسرع عداء في تاريخ السباق، من بين أبرز المرشحين للفوز باللقب، فيما سيخوض البريطاني مو فرح الماراثون للمرة الأولى منذ 2019.ويغيب الكيني إليود كيبشتوغي الذي حسَّن الأحد رقمه القياسي العالمي بفارق ثلاثين ثانية خلال مشاركته في ماراثون برلين.