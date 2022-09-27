الفوز يُفلت من انكلترا والمانيا في ويمبلي

هي المباراة الأخيرة لإنكلترا والمانيا التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من دوري امم اوروبا

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LBCI News Lebanon

هي المباراة الأخيرة لإنكلترا والمانيا التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من دوري امم اوروبا قبل الذهاب إلى كأس العالم 2022 في قطر.



فملعب ويمبلي كان عنوان المواجهة المثيرة التي سعى خلالها الانكليز والالمان إلى حفظ ماء الوجه بعد خسارة انكلترا أمام إيطاليا والمانيا أمام المجرضمن المجموعة الثالثة من المستوى A.

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افتتحت المانيا التسجيل عبر غوندوغان في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وضاعف هافرتز النتيجة في الدقيقة 67، الا ان انكلترا قلبت الأمور لصالحها في 11 دقيقة، حيث سجلت هدفين عبرلوك شو والبديل ماونت، ليضيف قائدها هاري كاين هدف التقدم 2-3 من ركلة جزاء في الدقيقة 83.



لكن هافرتز أفسد فرحة المشجعين الانكليز بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 87 لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل 3-3. افتتحت المانيا التسجيل عبر غوندوغان في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، وضاعف هافرتز النتيجة في الدقيقة 67، الا ان انكلترا قلبت الأمور لصالحها في 11 دقيقة، حيث سجلت هدفين عبرلوك شو والبديل ماونت، ليضيف قائدها هاري كاين هدف التقدم 2-3 من ركلة جزاء في الدقيقة 83.لكن هافرتز أفسد فرحة المشجعين الانكليز بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 87 لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل 3-3.

وتراجعت انكلترا إلى المستوى B من دوري امم اوروبا، حيث فشلت في تحقيق الفوز في ست مباريات متتالية لأول مرة منذ 29 عاما.