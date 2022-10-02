رياضة دولية 02 تشرين الأول 2022 - 13:45 02/10/2022 13:45:00 "يوم أسود" في إندونيسيا... مباراة كرة قدم تتحول الى مأساة

"يوم أسود" في إندونيسيا... مباراة كرة قدم تتحول الى مأساة

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LBCI News Lebanon

تراجيديا تاريخية جديدة اصابت كرة القدم بالعالم واعاد وقعها الى الذاكرة حوادث سابقة كانت نقطة تحول غيرت بمسار عالم كرة القدم.



فعلى حدث مأساوي ذهب ضحيته 174 شخصا استفاق العالم الرياضي بعد اعمال شغب بمباراة لكرة القدم في اندونيسيا... الإعلان

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