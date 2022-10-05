إنتر ميلان يفوز على برشلونة في سان سيرو

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غالباً ما يشهد ملعب سان سيرو اقوى المواجهات الاوروبية على مستوى دوري الأبطال، فقد كان مساء الثلاثاء عنوانا لإنتصار.إنتر ميلان للمرة الأولى على ضيفه برشلونة بعد المواجهة الخامسة بين الفريقين منذ تشرين الأول 2018،فضمن الجولة الثالثة من منافسات الدور الأول في ال Champions league الحق الانتر الخسارة الثانية لبرشلونة في البطولة الاوروبية،بعدما فاز على الأخير بهدف دون مقابل سجلّه لاعب الوسط التركيHakan Çalhanoğlu قبل نهاية الشوط الاول بثوانٍ، أشعل بعدها المباراة خلال الشوط الثاني مع محاولات عديدة من لاعبي برشلونة على مرمى حارس الانتر Onana الذي حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة، على الرغم من مطالبة لاعبي الفريق الكاتالوني بركلة جزاء بعدما لمس مدافع الانترDenzel Dumfriesالكرة بيده،الا ان الحكم السلوفيني Vinčić لم يحتسب المخالفة بعد الاحتكام لتقنية VAR لتنتهي المباراة لصالح الانتر الذي أصبح ثانياً في ترتيب المجموعة الثالثة، خلف المتصدر بايرن ميونخ الفائز بخماسية على فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي،بينما ستكون المباراة المصيرية لبرشلونة الاسبوع المقبل على ملعبه في الكامب نو عندما يستضيف إنتر ميلان سعياً لتعويض الخيبة ومواصلة مشواره في دوري الأبطال.