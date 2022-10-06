عودة شيلسي إلى سكة الانتصارات... وباريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل

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LBCI News Lebanon

أحيا فريق شيلسي الإنكليزي آماله في البقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الفوز المُقنع على آي سي ميلان الإيطالي بثلاثة اهداف دون مقابل.