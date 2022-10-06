رياضة دولية
06 تشرين الأول 2022 - 12:29
06/10/2022 12:29:42
عودة شيلسي إلى سكة الانتصارات... وباريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل
عودة شيلسي إلى سكة الانتصارات... وباريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل
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LBCI News Lebanon
أحيا فريق شيلسي الإنكليزي آماله في البقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الفوز المُقنع على آي سي ميلان الإيطالي بثلاثة اهداف دون مقابل.
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