محمد صلاح صاحب "الهاتريك" الأسرع في دوري الأبطال

هي ليلة النجم المصري محمد صلاح التي أصبح خلالها صاحب اسرع ثلاثية Hat-trick في تاريخ دوري أبطال أوروبا

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LBCI News Lebanon

هي ليلة النجم المصري محمد صلاح التي أصبح خلالها صاحب اسرع ثلاثية Hat-trick في تاريخ دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت فريق ليفربول وغلاسكو رينجرز على ملعب الاخير، والتي انتهت بفوز كاسح لليفربول بنتيجة 1-7



ودخل صلاح بديلاً في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ثم سجّل هدفه الاول في الدقيقة 75 ليضيف بعده الثاني في الدقيقة 80 والثالث في الدقيقة 81، 6 دقائق و 12 ثانية هو الوقت الجديد لاسرع ثلاثية من توقيع صلاح، الذي أصبح أيضاً افضل هداف إفريقي في دوري الأبطال ب 45 هدفاً حيث تخطى نجم ساحل العاج ديدييه دروغبا صاحب ال 44 هدفاً، وأفضل هداف مع فريق انكليزي(ليفربول) في تاريخ البطولة الاوروبية ب 38 هدفاً.

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ويحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة للتأهل إلى دور ال 16، وهو في المركز الثاني من المجموعة الأولى بتسع نقاط خلف المتصدر نابولي برصيد 12 نقطة دون خسارة، والذي ضمَن التأهل إلى الأدوار الاقصائية بعد فوزه على أياكس الهولندي بنتيجة 2-4.