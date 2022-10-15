علي دائي وعلي كريمي على خط التماس المشتعل في إيران

علي دائي وعلي كريمي، إسمان بارزان في تاريخ كرة القدم الإيرانية والآسيوية، دخلا على خط المساندة المعنوية للاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة طهران بعد مقتل مهسا اميني في منتصف أيلول الفائت.