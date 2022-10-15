رياضة دولية
15 تشرين الأول 2022 - 13:40
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مباراة الكلاسيكو المنتظرة في الدوري الاسباني تحمل طابعًا رياضيًا وفنيًا

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Lebanon News
تحمل مباراة الكلاسيكو المنتظرة في الدوري الاسباني طابعًا رياضيًا وفنيًا.

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