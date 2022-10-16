رياضة دولية
16 تشرين الأول 2022 - 07:54
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الـLBCI تواكب الاستعدادات الاخيرة قبل انطلاق كأس العالم في قطر..

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Lebanon News
الـLBCI تواكب الاستعدادات الاخيرة قبل انطلاق كأس العالم في قطر..

اليكم آخر التفاصيل والاستعدادت...
 
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