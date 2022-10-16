رياضة دولية 16 تشرين الأول 2022 - 14:05 16/10/2022 14:05:00 الـ LBCI تواكب التحضيرات لكأس العالم...كيف هي الاستعدادات؟ وماذا عن بطاقة hayya؟

الـ LBCI تواكب التحضيرات لكأس العالم...كيف هي الاستعدادات؟ وماذا عن بطاقة hayya؟

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LBCI News Lebanon

تواكب الـ LBCI التحضيرات لكأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة.



كيف هي الاستعدادات اللوجستية؟ وماذا عن بطاقة hayya التي ستكون بمثابة تأشيرة لدخول قطر؟ الإعلان

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