رياضة دولية
16 تشرين الأول 2022 - 14:05
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الـ LBCI تواكب التحضيرات لكأس العالم...كيف هي الاستعدادات؟ وماذا عن بطاقة hayya؟

الـ LBCI تواكب التحضيرات لكأس العالم...كيف هي الاستعدادات؟ وماذا عن بطاقة hayya؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كأس العالم,قطر, الـ LBCI تواكب التحضيرات لكأس العالم...كيف هي الاستعدادات؟ وماذا عن بطاقة hayya؟
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Lebanon News
 تواكب الـ LBCI التحضيرات لكأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة.

كيف هي الاستعدادات اللوجستية؟ وماذا عن بطاقة hayya التي ستكون بمثابة تأشيرة لدخول قطر؟
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