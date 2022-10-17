رياضة دولية 17 تشرين الأول 2022 - 06:57 17/10/2022 06:57:15 الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة مستمرة.. ومؤتمر صحافي اليوم للفيفا

الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة مستمرة..

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LBCI News Lebanon





اليكم التفاصيل..







تتواصل الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة، التي تستضيف اليوم المؤتمر الصحافي للفيفا.اليكم التفاصيل.. الإعلان

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