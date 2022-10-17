رياضة دولية
17 تشرين الأول 2022 - 06:57
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الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة مستمرة.. ومؤتمر صحافي اليوم للفيفا

الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة مستمرة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفيفا, الدوحة,كأس العام,الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة مستمرة..
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Lebanon News
تتواصل الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة، التي تستضيف اليوم المؤتمر الصحافي للفيفا.

اليكم التفاصيل.. 


 
 
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