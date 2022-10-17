رياضة دولية
17 تشرين الأول 2022 - 06:57
17/10/2022 06:57:15
الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة مستمرة.. ومؤتمر صحافي اليوم للفيفا
الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة مستمرة..
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LBCI News Lebanon
تتواصل الاستعدادات لانطلاق كأس العام في الدوحة، التي تستضيف اليوم المؤتمر الصحافي للفيفا.
اليكم التفاصيل..
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