رياضة دولية
17 تشرين الأول 2022 - 14:01
17/10/2022 14:01:24
قطر والفيفا أعلنا عن جهوزية كاملة قبل شهر من إنطلاق المونديال
قطر والفيفا أعلنا عن جهوزية كاملة قبل شهر من إنطلاق المونديال
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LBCI News Lebanon
في الرياضة، أعلنت قطر والفيفا عن جهوزية كاملة قبل شهر من إنطلاق المونديال.
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