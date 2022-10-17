رياضة دولية 17 تشرين الأول 2022 - 14:01 17/10/2022 14:01:24 قطر والفيفا أعلنا عن جهوزية كاملة قبل شهر من إنطلاق المونديال

قطر والفيفا أعلنا عن جهوزية كاملة قبل شهر من إنطلاق المونديال

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LBCI News Lebanon

في الرياضة، أعلنت قطر والفيفا عن جهوزية كاملة قبل شهر من إنطلاق المونديال. الإعلان

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