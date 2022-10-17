رياضة دولية
17 تشرين الأول 2022 - 16:11
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جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 للنجم الفرنسي كريم بنزيما

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جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 للنجم الفرنسي كريم بنزيما
Lebanon News
حصد لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
 
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