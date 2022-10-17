جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 للنجم الفرنسي كريم بنزيما

حصد لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة القدم, كريم بنزيما,الكرة الذهبية,حصد لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية

LBCI News Lebanon

حصد لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.