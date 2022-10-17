رياضة دولية
17 تشرين الأول 2022 - 16:11
17/10/2022 16:11:33
جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 للنجم الفرنسي كريم بنزيما
حصد لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية
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LBCI News Lebanon
حصد لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في عام 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
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