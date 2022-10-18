رياضة دولية
18 تشرين الأول 2022 - 14:13
18/10/2022 14:13:00
خارطة طريق لمطار حمد والطيران القطري لاستعاب ضغط اعداد المشجعين القادمين خلال كأس العالم
خارطة طريق لمطار حمد والطيران القطري لاستعاب ضغط اعداد المشجعين القادمين خلال كأس العالم
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اليكم خارطة طريق لمطار حمد والطيران القطري لاستعاب ضغط اعداد المشجعين القادمين خلال كأس العالم
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