جويل إمبيد، بين الديوك الفرنسية والاحلام الأميركية

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هو نجم فريق Philadelphia 76ers وهداف الموسم الماضي في الدوري الأميركي للمحترفين NBA بمعدل 30.6 نقطة.جويل إمبيد (28 عاماً) لاعب الارتكاز من أصول كاميرونية، حصل على الجنسية الفرنسية في تموز الفائت باعتباره " أجنبياً يُمنح الجنسية لفائدة استثنائية "كما حصل إمبيد على الجنسية الأميركية مطلع تشرين الأول الجاري، ويأمل مدرب الفريق الفرنسي Vincent Collet ان يختار إمبيد ألوان فرنسا لتمثيلها في الألعاب الأولمبية صيف العام 2024 في باريس، وهي التي تضم نجوم ال NBA في صفوفها امثال Gobert و Fournier و Batum الذين احرزوا المركز الثاني في البطولة الاوروبية خلْف اسبانيا في أيلول الماضي، بينما سيعمل الاميركيون على اقناع إمبيد للإنضمام لفريق "الحلم"وهو الفريق المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو أمام فرنسا صيف عام 2021.وقال إمبيد في حديث لوكالة Associated Pressانه من السابق لأوانه التفكير في قرار التمثيل الدولي،وبدأ إمبيد مسيرته في ال NBA عام 2014حيث انضم إلى صفوف Philadelphia 76ers وبلغ معدل نقاطه 26في المواسم الست الأولى التي خاضها في الدوري الأميركي، واختير في خمس مناسبات ضمن فريق All starالذي يجمع اهم 24 لاعباً في مباراة استعراضية سنوية عن المنطقتين الشرقية والغربية في ال NBA.