كريستيانو رونالدو مُعاقب

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لن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي ستجمع فريقه مانشستر يونايتد بشيلسي السبت المقبل، بعدما رفض الدخول بديلاً في المباراة التي جمعت اليونايتد بتوتنهام هوتسبيرز مساء الأربعاء والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 0-2.ورفض رونالدو تعليمات مدربه الهولندي إريك تن هاغفي الدخول بديلاً قبل نهاية المباراة.وخرج من ملعب اولد ترافورد قبل صافرة النهاية واصدرت إدارة مانشستر يونايتد بعد ظهر الخميس بيان قالت فيه ان كريستيانو لن يكون ضمن البعثة التي ستتوجه إلى لندن لمواجهة شيلسي السبت، وجميع اللاعبين في تركيز تام تحضيراً ليوم المباراة، وعلى الرغم من تهنئة المدرب الهولندي لنجمه بهدفه رقم 700 مع الأندية التي لعب في صفوفها، الا ان العلاقة بين الاثنين لا تبدو على أحسن احوالها خاصة وان تن هاغ قد أعرب قبل استلامه مهام تدريب " الشياطين الحمر " عن عدم اهتمامه بوجود النجم البرتغالي ضمن فريقه وتطرح علاقة رونالدو بتن هاغ تساؤلات حول الوجهة المقبلة لصاحب الكرات الذهبية الخمس ضمن صفقة الانتقالات الشتوية لللاعبين.