كاسيميرو يُنقذ اليونايتد أمام شيلسي

الإعلان

ملعب Stamford Bridge في لندن كان عنوان قمة المرحلة الحادية عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز في المباراة التي جمعت شيلسي بضيفه مانشستر يونايتد، فالاخير دخل أجواء اللقاء بسرعة في الشوط الأول محاولاً تسجيل هدف الافتتاح عبر تسديدة قوية من لوك شو، مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس Arrizabalaga في الدقيقة الثامنة اتبعها زميله البرازيلي Antony بتسديدة قوية أُخرى ابعدها حارس شيلسي عن مرماه، ليتصدى بعدها لكرتين للمهاجم Rashford في الدقيقتين 27 و32، بينما اخفق الفريق المضيف في ترجمة فرصتين في شباك اليونايتد عبر مهاجمه Aubameyang، ثم أضاع البرازيلي Antony هدف السّبق قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الاول.وعلى عكس مجريات اللقاء، نجح شيلسي في تهديد مرمى الحارس De Gea من ركلتين ثابتتين، الأولى عبر المدافع Chalobah أصابت القائم الأعلى بينما اثمرت الثانية عن ركلة جزاء نفذها Jorginho بنجاح في الدقيقة 86، لكن الكلمة الأخيرة كانت للبرازيلي Casemiro الذي وقّع على هدفه الاول مع اليونايتد في الدقيقة 93 من عمر المباراة، انقذ خلاله "الشياطين الحمر" من الخسارة الرابعة في الـ Premier league للموسم الحالي، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 وهو التعادل الخامس المتتالي بين الفريقين منذ تشرين الأول 2020.