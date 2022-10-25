مونديال 2022: المدير العام لنادي شاختار يطالب "فيفا" باستبدال إيران بأوكرانيا

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طالب المدير العام لنادي شاختار دانييتسك الأوكراني لكرة القدم الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" باستبعاد إيران عن مونديال قطر واستبدالها بمنتخب بلاده، في وقت تتهم كييف السلطات الإيرانية بتسليم روسيا طائرات مسيّرة تساهم في غزوها على البلاد.وقال سيرغي بالكين في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "بينما سيستمتع القادة الإيرانيون بمشاهدة منتخبهم الوطني في كأس العالم، فإن الأوكرانيين سيُقتلون بطائرات مسيّرة إيرانية وصواريخ إيرانية".ووجهت كييف منذ أسابيع عدة تهماً لطهران بتسليم طائرات مسيّرة انتحارية "شاهد 136" إلى روسيا والتي تستخدمها الأخيرة في استهداف البنى التحتية للطاقة على وجه الخصوص، وهو ما نفته إيران وروسيا مراراً وتكراراً.واستنكر بالكين ما تتعرض له بلاده قائلاً إن "كل من (هذه الطائرات من دون طيار) تم إنتاجها وتسليمها من قبل السلطات الإيرانية، فيما أدار مدربون والجيش الإيراني بشكل مباشر عمليات إطلاق الطائرات المسيّرة".واضاف "يدعو شاختار الفيفا والمجتمع الدولي بأسره إلى منع المنتخب الإيراني على الفور من اللعب في كأس العالم بعد تورط البلاد المباشر في الهجمات الإرهابية ضد الأوكرانيين".وحسب بالكين، يجب على "فيفا" استبدال إيران بالمنتخب الأوكراني "الذي أثبت أنه يستحق المشاركة في المونديال"، و"لعب بقلبه" حسب قوله خلال الملحق الأوروبي في حزيران/يونيو للحاق بركب المتأهلين إلى العرس الكروي العالمي.وتغلب المنتخب الأوكراني بقيادة أولكسندر زينتشينكو وأندريتش يارمولينكو على اسكتلندا 3-1 في غلاسكو، قبل أن يخسر في نهائي الملحق أمام ويلز صفر-1 ويفشل في حجز بطاقته إلى قطر.وتتيح لوائح المونديال للفيفا إمكانية استبدال منتخب وطني بآخر، لا سيما في حالة انسحاب دولة مشاركة، لكنها لا تحدد المعايير المستخدمة لتعيين المنتخب البديل.وختم بالكين معتبراً أن استبدال إيران بأوكرانيا لأسباب سياسية سيكون "قراراً مبرراً تاريخياً ورياضياً".