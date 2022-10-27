برشلونة خارج دوري الأبطال وجماهيرها تنادي ميسي

للعام الثاني المتتالي يخرج فريق برشلونة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا،بعدما تلقى خسارته الثالثة في البطولة.



فأمام 84.000 مشجع احتشدوا في ملعب كامب نو مساء الأربعاء في المباراة التي استضاف فيها البارسا فريق بايرن ميونيخ ضمن الجولة الخامسة من دور الأبطال، دخل رجال المدرب Xavi المباراة بنفسية الهزيمة بعد تلقيهم نتيجة اكتساح انتر ميلان لفريق فيكتوريا بلزن بأربعة اهداف دون مقابل على ملعب جيوسيبي مياتزا، لتتلقى شباك حارسهم تير شتيغن الهدف الاول من نجم بايرن ساديو ماني في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ليضاعف بعدها الكاميروني Choupo-Moting النتيجة إلى 0-2 قبل نهاية الشوط الاول.

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ولم ينجح ليفاندوفسكي ورفاقه في التصويب على مرمى حارس البايرن البديل Sven Ulreich على الرغم من استحواذهم على الكرة بنسبة %55، كما كان للمدافع الهولندي Matthijs de Ligt (رجُل المباراة )الدور الابرز للحد من خطورة الهجوم المباغت على مرمى الفريق البافاري الذي لم يكتف بالثنائية بل اضاف الهدف الثالث في الدقيقة 95 عبر المدافع الفرنسي البديل Pavard الذي أنهى المواجهة بنتيجة 0-3 وهو الفوز الخامس لبايرن ميونيخ في دوري الأبطال للموسم الحالي والسادس المتتالي على برشلونة منها ثلاثة انتصارات في ملعب كامب نو منذ آب 2020 وقد أنفق الفريق الكاتالوني اكثر من 150 مليون يورو الصيف الماضي للتعاقد مع أسماء بارزة في الملاعب الاوروبية اهمها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي Raphinha والمدافع Koundé ولاعب الوسط Kessié.

وصدحت أصوات مشجعي برشلونة بإسم نجمهم السابق ليونيل ميسي الذي سجّل مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان 11 هدفاً في الموسم الحالي على صعيد الدوري الفرنسي ودوري الأبطال، بينما سيسعى برشلونة إلى الأدوار المتقدمة في ال Europa League الذي سيخوض غمارها بعد الخروج من دوري الأبطال الذي فاز بلقبه 5 مرات آخرها في العام 2015.