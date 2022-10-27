قلق حول إصابة مانويل نوير قبل كأس العالم

قلق ألماني حول جهوزية الحارس مانويل نوير قبل مونديال قطر،فحارس بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا تعرض للإصابة في كتفه الأيمن ابعدته عن مباريات البونديسليغا ودوري أبطال أوروبا منذ مطلع الشهر الحالي.



وعاد نوير إلى التمارين الاحمائية فقط نهار الثلاثاء، الا ان اصابته انتكست ظهر الخميس خلال التدريبات على صد الكرات،أجبرت بطل العالم عام 2014 على الخروج بعد عشر دقائق من بداية التمارين.

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وكان من المقرر ان يشارك نوير في الجولة الثانية عشر من البونديسليغا في المباراة التي يستضيق فيها بايرن ميونيخ ثاني الترتيب فريق ماينز السبت، الا ان صحيفة " بيلد" الألمانية ذكرت انه من المبكر الحديث عن عودة نوير اقله في نهاية الأسبوع الحالي.