ارقام تاريخيّة للوكا دونتشيتش في الـNBA

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ليلة تاريخيّة للاعب دالاس مافريكس لوكا دونتشيتش حقق خلالها الثلاثيّة المزدوجة (Triple-double) رقم 47 له خلال مُجمل مباريات الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين NBA.وسجّل دونتشيتش:-41 نقطة و11متابعة (Rebounds )- 14 تمريرة حاسمة في المباراة التي جمعت فريقه ببروكلين نيتس على ملعب الاخير مساء الخميس في نيويورك والتي انتهت بفوز دالاس بنتيجة 125-129 بالوقت الإضافي.وأصبح دونتشيتش في المركز الخامس في تاريخ البطولة الأميركية الذي يحقق ال Triple-double من خلال تسجيله اكثر من ثلاثين نقطة في 22 مباراة في مسيرته، والعاشر في تاريخ الـ NBA الذي يتخطى حاجز الأربعين نقطة في ثلاث مباريات حقق فيها الTriple-double أيضاً توازياً مع الاسطورتين مايكل جوردان ولاري بيرد،والسلوفيني دونتشيتش (23عاما) بطل أوروبا عام 2017 مع منتخب بلاده انضم إلى دالاس عام 2018 وهو يتربّع على قائمة افضل المُسجلين في الدوري الأميركي برصيد 36.30 نقطة بعد أربع مباريات خاضها خلال موسم 2023-2022.