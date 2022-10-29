قميص مايكل جوردان الأخير بيع في مزادٍ خاص

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LBCI News Lebanon

ذكرت صفحة Sotheby’s العالمية للمزاد على تويتر أن قميص أسطورة الـNBA مايكل جوردان في مباراته الأخيرة في الدوري الأميركي للمحترفين مع فريق واشنطن ويزيردز عام 2003 قد بيع الجمعة بمبلغ 900.000 دولار أميركي.



وأضافت Sotheby's أن القميص الذي خرج به جوردان بعد المباراة قد تم بيعه في مزاد خاص، وجوردان الذي يُعتبر افضل لاعب في تاريخ كرة السلة من قبل كثيرين، أنهى مسيرة حافلة بالالقاب والانجازات عن عمر أربعين عاماً، حقق خلالها 6 مرات لقب الـ NBA مع شيكاغو بولز حيث اختير اللاعب الأفضل في النهائيات اعوام: 1993-1992-1991- 1996-1997-1998.