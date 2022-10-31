الفوز الأول للوس أنجلوس لايكرز في دوري كرة السلة الأميركي NBA

الفوز الأول للوس أنجلوس لايكرز

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LBCI News Lebanon

حقّق لوس أنجلوس لايكرز فوزه الأول في الموسم الحالي من منافسات دوري كرة السلة الأميركي NBA بعدما تغلّب على ضيفه Denver Nuggets بنتيجة 110-121 .



وسجّل نجم اللايكرز ليبرون جايمس 26 نقطة و 6 متابعات و 8 تمريرات حاسمة، بينما اضاف انطوني دايفس 23 نقطة و 15 متابعة.



كما كان لراسل ويستبروك دوراً مميزا في المباراة حيث دخل من مقاعد البدلاء ليسجل 18 نقطة و 8 متابعات و 8 تمريرات حاسمة قلبت تأخر اللايكرز في الربع الثالث، ليحقق بعدها الفوز الأول بعد 5 خسارات متتالية وهي النتيجة الأسوء للفريق منذ موسم 2015-2014 .