رياضة دولية
31 تشرين الأول 2022 - 05:54
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الفوز الأول للوس أنجلوس لايكرز في دوري كرة السلة الأميركي NBA

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الفوز الأول للوس أنجلوس لايكرز في دوري كرة السلة الأميركي NBA
Lebanon News
حقّق لوس أنجلوس لايكرز فوزه الأول في الموسم الحالي من منافسات دوري كرة السلة الأميركي NBA بعدما تغلّب على ضيفه Denver Nuggets بنتيجة 110-121 .

وسجّل نجم اللايكرز ليبرون جايمس 26 نقطة و 6 متابعات و 8 تمريرات حاسمة، بينما اضاف انطوني دايفس 23 نقطة و 15 متابعة.

كما كان لراسل ويستبروك دوراً مميزا في المباراة حيث دخل من مقاعد البدلاء ليسجل 18 نقطة و 8 متابعات و 8 تمريرات حاسمة قلبت تأخر اللايكرز في الربع الثالث، ليحقق بعدها الفوز الأول بعد 5 خسارات متتالية وهي النتيجة الأسوء للفريق منذ موسم 2015-2014 .
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