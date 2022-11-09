بعد تعرضها للضغوط... ويمبلدون تعدّل قاعدة "الملابس الداخلية البيضاء" المفروضة على اللاعبات

ويمبلدون تعدّل قاعدة "الملابس الداخلية البيضاء" المفروضة على اللاعبات بعد تعرضها لضغوط.

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LBCI News Lebanon

يستعد مسؤولو ويمبلدون لكرة المضرب البريطانية، للإعلان عن التخفيف من صرامة القاعدة المتعلقة بالحظر المفروض على اللاعبات اللّواتي يرتدين ملابس داخلية ملونة أثناء المباريات.

ووفقاً لموقع "ديلي ميل"، سيهتم نادي "The All England Club" الإنكليزي بتعديل قاعدة "اللباس الكامل الأبيض" للبطولات المقبلة، ليتماشى هذا التغيير مع الاضطربات والمشاكل التي تواجه اللاعبات خلال الدورة الشهرية.

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وستستمر اللاعبات بارتداء اللباس الأبيض في الجزء العلوي، ولكن لن يعود هناك ضرورة له في الجزء السفلي، فيما يتعلق بالألبسة الخارجية والداخلية، وذلك بعد الضغوطات الّتي تعرضت لها ويمبلدون للتماشي مع أنواع الرياضات الأخرى.

وتقول جودي، والدة لاعب التنس الشهير آندي موراي، في مقابلة أن "أغلبية المباريات يتم بثها عبر التلفزيون، ويجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. كما أنه يتوجب على اللجنة المسؤولة تعيين النساء في مراكز اتخاذ القرار لأنهن يتفهمن أهمية الأمور الطبيعية التي تعاني منها المرأة عمومًا مثل الدورة الشهرية، ودورات الحيض والقلق الذي يرافقها خلالهما".

وتمضي المحادثات والإجراءات بسرعة سعياً لتأكيد ويمبلدون على القاعدة الجديدة وجعلها فعالة ابتداءً من صيف 2023.