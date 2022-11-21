رياضة دولية
21 تشرين الثاني 2022 - 05:32
Back

فيفا يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأحد عن بيع حوالي ثلاثة ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر. Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة القدم., جاني إنفانتينو, قطر, كأس العالم, فيفا,الاتحاد الدولي,أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأحد عن بيع حوالي ثلاثة ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر.
episodes
فيفا يعلن بيع نحو 3 ملايين تذكرة لكأس العالم 2022
Lebanon News

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأحد أنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم افتتاح  كأس العالم في قطر الأحد.

 
وعبّر رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو عن مدى مساهمة البطولة في زيادة الإيرادات طوال السنوات الأربع الماضية إلى مستوى خيالي بلغ أكثر من حوالي 700 مليار دولار.
الإعلان
 
ويذكر أن الدعاية السلبية عن استضافة قطر لهذا الحدث العالمي ازدادت في الفترة الأخيرة، في وقت تجاوزت حصة التذاكر المباعة هذا العام تلك التي بيعت في مونديال روسيا 2018.
 
وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يومًا على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للعرس العالمي.
 
وتُعتبر مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة العالمية والإيرادات ترتفع إلى أكثر من مليار دولار عما كان متوقعا قبل أربع أعوام.
 
وصرح إنفانتينو في مؤتمر ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء فيفا ان نفقات الأخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 مليار دولار، ووعد بالإنفاق على "تطوير كرة القدم" من 1.75 إلى 2.25 مليار دولار.
الإعلان
إقرأ أيضاً