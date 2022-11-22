رياضة دولية
22 تشرين الثاني 2022 - 13:49
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فوز تاريخي للسعودية على الارجنتين.. مباريات اليوم الثالث من كأس العالم وأبرز ردود الفعل

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Lebanon News
فوز تاريخي لمنتخب المملكة العربية السعودية على الارجنتين بمستهل مباريات اليوم الثالث من كأس العالم.
 
تفاصيل الفرحة السعودية والعربية وأبرز ردود الفعل..
 
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