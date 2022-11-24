بعد الخسارة الصادمة للفريق الألماني أمام اليابان... كيف استقبلت الصحف والجماهير الألمانية هذه النتيجة؟

كيف استقبلت الصحف والجماهير الألمانية هذه النتيجة؟

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LBCI News Lebanon

بعد الخسارة الصادمة للفريق الالماني امام اليابان 2 - 1 بالامس، هكذا استقبلت الصحف والجماهير الالمانية هذه النتيجة..