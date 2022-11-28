رياضة دولية
28 تشرين الثاني 2022 - 04:24
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مهاجم أسطوري...وفاة فرناندو غوميش الهداف التاريخي لبورتو

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مهاجم أسطوري...وفاة فرناندو غوميش الهداف التاريخي لبورتو
Lebanon News
 توفي الهداف التاريخي لنادي بورتو البرتغالي فرناندو غوميش الفائز بالحذاء الذهبي مرتين في الثمانينات عن 66 عاماً، حسب ما أعلن السبت ناديه السابق.

كتب بورتو عبر صفحته على موقعه الرسمي "توفي فرناندو غوميش، الهداف التاريخي لنادي بورتو"، مشيداً بالمهاجم الذي ساهم في "تحوّل بورتو إلى نادٍ فائز".
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وأفاد البيان أن المهاجم الاسطوري توفي "من سرطان كان يكافحه منذ ثلاث سنوات".

ودوّن غوميش الذي سجل 355 هدفاً في 452 مباراة رسمية، اسمه في سجلات بورتو حيث قضى في رحابه 13 عاماً، قبل أن ينتقل إلى خيخون الاسباني وينهي مسيرته في لشبونة مع سبورتينغ عام 1991.

كما ارتدى نجم منتخب "سيليساو" السابق الفائز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي عامي 1983 و1985 قميص بلاده في 47 مباراة، سجل خلالها 13 هدفاً.

وأشاد الاتحاد البرتغالي للعبة بخصال الراحل الذي كان "مرادفاً للأناقة والرقي والأهداف طوال مسيرته"، متخذاً قرار الوقوف دقيقة صمت قبل مباريات نهاية هذا الأسبوع تكريماً لغوميش.
 
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