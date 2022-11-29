رياضة دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 14:52
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كيف هي الصورة قبل انطلاق مباراة ايران - الولايات المتحدة في الدوحة؟

كيف هي الصورة قبل انطلاق مباراة ايران - الولايات المتحدة في الدوحة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اميركا,ايران,كيف هي الصورة قبل انطلاق مباراة ايران - الولايات المتحدة في الدوحة؟
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Lebanon News
الجميع ينتظر مباراة ايران واميركا ضمن بطولة كأس العالم لرة القدم، التي تجرى على أرض الدوحة؟ الاجواء قبيل انطلاق المباراة في الفيديو أعلاه...
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