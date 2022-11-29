رياضة دولية 29 تشرين الثاني 2022 - 14:52 29/11/2022 14:52:00 كيف هي الصورة قبل انطلاق مباراة ايران - الولايات المتحدة في الدوحة؟

كيف هي الصورة قبل انطلاق مباراة ايران - الولايات المتحدة في الدوحة؟

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الجميع ينتظر مباراة ايران واميركا ضمن بطولة كأس العالم لرة القدم، التي تجرى على أرض الدوحة؟ الاجواء قبيل انطلاق المباراة في الفيديو أعلاه... الإعلان

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