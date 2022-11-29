رياضة دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 14:54
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المواجهة بين ايران وأميركا تبدأ اليوم..لكن رياضيًا!

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Lebanon News
 هي "أمُ المباريات" ...
هكذا وصفَ رئيسُ الاتحادِ الاميركيّ مباراةَ كرةِ القدم بين ايران والولاياتِ المتحدةِ الاميركيّة في العام  الفٍ وتسعِ مئة وثمانيةٍ وتسعين 1998.
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