رياضة دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 14:54
29/11/2022 14:54:00
المواجهة بين ايران وأميركا تبدأ اليوم..لكن رياضيًا!
مبارة اميركا وايران... بنكهة سياسية
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LBCI News Lebanon
هي "أمُ المباريات" ...
هكذا وصفَ رئيسُ الاتحادِ الاميركيّ مباراةَ كرةِ القدم بين ايران والولاياتِ المتحدةِ الاميركيّة في العام الفٍ وتسعِ مئة وثمانيةٍ وتسعين 1998.
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