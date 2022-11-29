المواجهة بين ايران وأميركا تبدأ اليوم..لكن رياضيًا!

مبارة اميركا وايران... بنكهة سياسية

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LBCI News Lebanon

هي "أمُ المباريات" ...

هكذا وصفَ رئيسُ الاتحادِ الاميركيّ مباراةَ كرةِ القدم بين ايران والولاياتِ المتحدةِ الاميركيّة في العام الفٍ وتسعِ مئة وثمانيةٍ وتسعين 1998.