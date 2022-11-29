ابتداء من اليوم... مباريات لكأس العالم ستجرى بالوقت نفسه!

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LBCI News Lebanon

وصلنا لآخر مرحلة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، ولم نعتد بعد على متابعة المباريات بـ4 أوقات مختلفة على مدار النهار، هذه العملية تتغير ابتداءً من يوم الثلاثاء، فتنطلق مباريات نفس المجموعة بالوقت ذاته.