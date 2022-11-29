رياضة دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 14:56
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ابتداء من اليوم... مباريات لكأس العالم ستجرى بالوقت نفسه!

ابتداء من اليوم... مباريات لكأس العالم ستجرى بالوقت نفسه! Lebanon, news ,lbci ,أخبار كأس العالم,مونديال ,ابتداء من اليوم... مباريات لكأس العالم ستجرى بالوقت نفسه!
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Lebanon News
وصلنا لآخر مرحلة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، ولم نعتد بعد على متابعة المباريات بـ4 أوقات مختلفة على مدار النهار، هذه العملية تتغير ابتداءً من يوم الثلاثاء، فتنطلق مباريات نفس المجموعة بالوقت ذاته. 
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