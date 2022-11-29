رياضة دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 14:57
29/11/2022 14:57:00
صورة المنتخبات المتأهلة بكأس العالم بدأت تتضح...
صورة المنتخبات المتأهلة بكأس العالم بدأت تتضح...
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LBCI News Lebanon
بدأت الصورة تتضح في ما يتعلق بالمنتخبات المتأهلة الى ثمن نهائي كأس العالم بقطر 2022...
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