صورة المنتخبات المتأهلة بكأس العالم بدأت تتضح...

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LBCI News Lebanon

بدأت الصورة تتضح في ما يتعلق بالمنتخبات المتأهلة الى ثمن نهائي كأس العالم بقطر 2022...