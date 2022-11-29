رياضة دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 14:59
29/11/2022 14:59:00
مباريات للمشجعين... فأي فريق سيفوز؟
مباريات للمشجعين... فأي فريق سيفوز؟
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LBCI News Lebanon
لأول مرّة في تاريخ كأس العالم، مشجعو المنتخبات ليسوا على المدرّجات.. بل هم لاعبون على اراضي الملاعب.
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