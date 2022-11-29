مباريات للمشجعين... فأي فريق سيفوز؟

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LBCI News Lebanon

لأول مرّة في تاريخ كأس العالم، مشجعو المنتخبات ليسوا على المدرّجات.. بل هم لاعبون على اراضي الملاعب.