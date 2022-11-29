رياضة دولية
29 تشرين الثاني 2022 - 14:58
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كريم بنزيما...هل يعود الى مباريات المونديال؟

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Lebanon News
فرنسا التي انطلقت الى الدوري 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 تنتظر عودة كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية، فهل يعود الى مباريات المونديال؟ 
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