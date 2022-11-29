رياضة دولية 29 تشرين الثاني 2022 - 14:43 29/11/2022 14:43:36 تفاصيل اليوم العاشر من مباريات كأس العالم

تفاصيل اليوم العاشر من مباريات كأس العالم

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