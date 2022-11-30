تأكيد غياب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة الكاميرون

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تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار عن المواجهة المرتقبة للـ"سيليساو" ضد الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول لحساب المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب البرازيلي.وسيُحرم الـ"سيليساو" أيضاً من خدمات الظهيرين الأيسر أليكس ساندرو بسبب إصابة عضلية، والأيمن دانيلو لإصابة في كاحله.وضمنت البرازيل تأهلها إلى الدور ثمن النهائي بعد تحقيقها فوزها الثاني على سويسرا 1-صفر، بعد أول على صربيا بهدفين نظيفين.وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار في شريط فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة على موقعه الرسمي، أن نيمار ودانيلو يواصلان تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في المباراة الأولى، لكنه أشار إلى أن "نيمار يعاني من ارتفاع في الحرارة لكن الأمور تحت السيطرة وهي لا تتعارض مع إجراءات تعافيه".وتعرض ساندرو لإصابة عضلية في المباراة ضد سويسرا، وسيغيب بدوره عن مباراة الكاميرون.وقال لاسمار "هؤلاء الثلاثة سيغيبون عن المباراة ضد الكاميرون".ويحتاج المنتخب البرازيلي إلى التعادل ليضمن صدارة المجموعة.