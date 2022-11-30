الفرنسية فرابار أول حكمة تقود مباراة للرجال في كأس العالم

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ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تعيينها لمباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة الاخيرة للمجموعة الخامسة في مونديال قطر، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكماً اختارهم فيفا لمونديال قطر، في حين تشارك ثلاث سيدات أخريات كحكمات مساعدات.واختيرت حكمات الساحة الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.بالنسبة إلى فرابار (38 عاماً) بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا. فهي كانت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2019، وفي العام نفسه تولت ادارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.أدارت فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشلسي الانكليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.وعينت فرابار كحكم رابع خلال العرس الكروي في قطر في مباراتي المكسيك وبولندا، والبرتغال وغانا ضمن منافسات دور المجموعات.قالت موكانسانغا قبيل انطلاق مونديال قطر "إنه لمن دواعي سروري وشرف حقيقي لنا نحن النساء أن نعمل مع الرجال من أجل نجاح المونديال".من ناحيته، قال رئيس لجنة الحكام في فيفا الايطالي بيارلويجي كولينا "نؤكّد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس".في البطولات الكبرى، كانت الرائدة في مجال التحكيم الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، أول حكمة في الدوري الألماني بين عامي 2017 و 2021. في أيلول/سبتمبر 2017، ومع اطلاقها صافرة مباراة هرتا برلين وفيردر بريمن، باتت أول امرأة في تاريخ كرة القدم تتولى قيادة مباراة احترافية في الدرجة الأولى في القارة الأوروبية.