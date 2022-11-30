مدرب بولندا يشبّه ميسي بنجم التزلج الايطالي تومبا..." إنه قادر على تجنب كل شخص"

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اعتبر مدرب منتخب بولندا تشيسلاف ميخنييفيتش بأن اسلوب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يشبه الى حد بعيد ما كان يقوم به البطل الايطالي الشهير البرتو تومبا متزلج سباقات التعرج.جاء كلام المدرب البولندي عشية مباراة فريقه ضد الارجنتين، مشيرا الى انه يتعين على فريقه محاصرة ميسي لمنعه من القيام بمراوغاته.وقال ميخنييفيتش "ميسي على أرض الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه قادر على تجنب كل شخص مثلما كان تومبا قادراً على الالتفاف على كل شيء".واضاف "لاعب واحد لا يمكنه إيقاف ميسي، يجب أن نوكل المهمة لأكثر من لاعب"، مشيرا الى ان "حتى ذلك قد لا يكون كافيا".وأضاف "العالم كله يفكر منذ سنوات في كيفية إيقاف ليونيل ميسي وقد سجل العشرات من الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة".وتابع "لا أعتقد أننا سنجد أبدًا الإجابة النهائية على هذا السؤال".وتملك بولندا هدافا من الطراز الرفيع بشخص روبرت ليفاندوفسكي الذي يسير على خطى الأرجنتيني ليكون معبود جماهير برشلونة الإسباني، حيث سجل 18 هدفًا في 19 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.وصف الكثيرون المباراة المرتقبة بالمواجهة بين ميسي وليفاندوفسكي، لكن المدرب البولندي لا يوافق على ذلك وقال المدرب "إنها ليست مباراة بين ليفاندوفسكي وميسي، إنها ليست مباراة كرة مضرب".وتابع "الأمر لا يتعلق بفرد بمواجهة فرد آخر، لا يتعلق الأمر بإرسالاتهم. هذا لا يحدث في كرة القدم".وختم "روبرت يحتاج إلى زملائه في الفريق، والامر ينطبق على ليو. نحن نعتمد على هذين المهاجمين العظيمين لكنهما لا يستطيعان الفوز بمفردهما".واعترف بأنه كمشجع يدعم الأرجنتين منذ فترة طويلة، لكنه قال إنه لن تكون لديه مشاعر متضاربة خلال مباراة الأربعاء.وقال في هذا الصدد "منذ أن كنت طفلا صغيرا، كنت دائما أشجع الأرجنتين. لديهم مشجعون رائعون، وفريق رائع، ولاعبون مميزون مثل ماريو كيمبس عام 1978 وآخرون. كان هناك الكثير من الصعود والهبوط وكنت دائماً مشجعاً للأرجنتين، لكني لن أفعل ذلك غدا".