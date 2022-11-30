رياضة دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 14:30
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مونديال قطر 2022... من هي الفرق التي تأهلت حتى الساعة وما هي السيناريوهات المتاحة؟

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Lebanon News
ما هي المباريات التي جرت اليوم ومن هي الفرق التي تأهلت؟ 
 
فقد انتهت مباريات المجموعتين A وB يوم الثلاثاء بتأهل أربعة فرق هم: انكلترا، هولندا، السنغال والولايات المتحدة الأميركية إلى دور الـ16، ويشهد يوم الأربعاء اختتام المجموعتين C وD.

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