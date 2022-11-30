رياضة دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 14:45
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مع ارتفاع منسوب المنافسة بين المنتخبات في المباراة الحاسمة للتأهل منسوب التشجيع يرتفع.. كيف تبدو الصورة من قطر؟

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Lebanon News
مع ارتفاع منسوب المنافسة بين المنتخبات، ارتفع منسوب التشجيع لها كونها تخوض مباريات حاسمة للتأهل للدور المقبل.

كيف تبدو الصورة من قطر؟
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