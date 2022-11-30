رياضة دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 14:45
30/11/2022 14:45:00
مع ارتفاع منسوب المنافسة بين المنتخبات في المباراة الحاسمة للتأهل منسوب التشجيع يرتفع.. كيف تبدو الصورة من قطر؟
كيف تبدو الصورة من قطر؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مونديال, مار مخايل ,قطر,كيف تبدو الصورة من قطر؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
مع ارتفاع منسوب المنافسة بين المنتخبات، ارتفع منسوب التشجيع لها كونها تخوض مباريات حاسمة للتأهل للدور المقبل.
كيف تبدو الصورة من قطر؟
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
رياضة دولية
قطر
مار مخايل
مونديال
إقرأ أيضاً