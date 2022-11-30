مباراة الولايات المتحدة - إيران.. "الحرب العالمية الثالثة الكروية"

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LBCI News Lebanon

مباراة الولايات المتحدة - إيران "هي الحرب العالمية الثالثة الكروية".. على حد تعبير هذه الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي التي عبّرت عن تشجيعها المنتخب الإيراني.