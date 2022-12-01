رياضة دولية
01 كانون الأول 2022 - 07:19
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ماذا في آخر اخبار المونديال؟

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Lebanon News
في آخر اخبار المونديال، المنتخب السعودي خارج كأس العالم برأس مرفوع، وأمل العرب بالمنتخب المغربي.

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