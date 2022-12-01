ماذا في آخر اخبار المونديال؟

01 كانون الأول 2022 - 07:19 01/12/2022 07:19:15

ماذا في آخر اخبار المونديال؟

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LBCI News Lebanon

في آخر اخبار المونديال، المنتخب السعودي خارج كأس العالم برأس مرفوع، وأمل العرب بالمنتخب المغربي.



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