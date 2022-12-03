رياضة دولية
03 كانون الأول 2022 - 14:29
03/12/2022 14:29:00
تفاصيل اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر
تفاصيل اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر
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LBCI News Lebanon
انطلق اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر، هذا المونديال الذي يشهد مفاجآت عدة، كيف مرّت الساعات الماضية منه؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه
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