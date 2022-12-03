رياضة دولية 03 كانون الأول 2022 - 14:29 03/12/2022 14:29:00 تفاصيل اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر

تفاصيل اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كرة القدم, كأس العالم, مونديال,قطر,تفاصيل اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

انطلق اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر، هذا المونديال الذي يشهد مفاجآت عدة، كيف مرّت الساعات الماضية منه؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه الإعلان

الإعلان