رياضة دولية
03 كانون الأول 2022 - 14:29
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تفاصيل اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر

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Lebanon News
انطلق اليوم الاول في الدور الثاني من مونديال قطر، هذا المونديال الذي يشهد مفاجآت عدة،  كيف مرّت الساعات الماضية منه؟ التفاصيل في الفيديو اعلاه
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